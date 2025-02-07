النني يقود تشكيل الجزيرة أمام العروبة في الدوري الإماراتي

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة العروبة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإماراتي.

يحل فريق الجزيرة بقيادة النني، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره العروبة بملعب استاد دبا، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد النني تشكيل الجزيرة أمام العروبة، ليستمر في حجز مكانه أساسيًا ضمن كتيبة المدرب عموتة.

خاض محمد النني 12 مباراة في الدوري الإماراتي مع الجزيرة، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة.

يحتل الجزيرة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 21 نقطة، بينما يتذيل العروبة الترتيب بثلاث نقاط فقط.

تشكيل الجزيرة ضد العروبة

حراسة المرمى: ليكوفيتش

خط الدفاع: زايد سلطان - خليفة الحمادي - رافيل تاجير - إلياس الكريمي

خط الوسط: فينيسيوس ميلو - محمد النني - مامادو كوليبالي - أحمد فوزي

وفي الهجوم: نبيل فقير - برونو كونسيساو.