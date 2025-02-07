"ثقافة المنوفية" تنظيم 33 نشاطا ثقافيا وندوة بعنوان فضائل شهر شعبان

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية ثقافة المنوفية في تنفيذ 33 نشاط ثقافى وفنى متنوع بمختلف المواقع الثقافية بنطاق المراكز والمدن خلال شهر فبراير 2025.

وأوضح مدير عام ثقافة المنوفية أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ ، فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حزمة من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة وعدد من الندوات الثقافية والأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية بهدف إثراء الوجدان الثقافي ، ومن أبرزها محاضرة بعنوان " إتقان العمل وأثره علي التنمية " وأخرى بعنوان " حب الأوطان غريزة " ببيت ثقافة بركة السبع ، وحفل موسيقي عربية لفرقة المنوفية بقصر ثقافة شبين الكوم ، وندوة بعنوان " فضائل شهر شعبان والاستعداد لشهر رمضان " ومحاضرة بعنوان " دور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في التوعية " ببيت ثقافة تلا ، ومحاضرة بعنوان " الشباب ورؤية 2030 الفرص والمسؤوليات " ببيت ثقافة منوف ، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات المهمة.

و أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري ، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية .