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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد السيد يضمن ميدالية لمصر بكأس العالم لسيف المبارزة بألمانيا

محمد السيد
محمد السيد
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نجح محمد السيد، لاعب سيف المبارزة، في مواصلة تألقه العالمي في بطولة كأس العالم المقامة في ألمانيا خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير، بعدما تأهل إلى نصف النهائي، ليضمن لمصر ميدالية في البطولة.

وحقق السيد الفوز في ربع النهائي على بطل إيطاليا باكتساح بنتيجة 15-6، ليحجز مقعده في المربع الذهبي.

وكان السيد قد تخطى في ثمن النهائي لاعب كوريا الجنوبية بنتيجة 9-8، بعد مباراة مثيرة حسمها باللمسة الذهبية.

واستهل محمد السيد مشواره في البطولة بفوز مستحق على لاعب هولندا في دور الـ64 بنتيجة 15-11، كما تفوق في دور الـ32 على لاعب كازاخستان بنتيجة 15-9.

ويُذكر أن محمد السيد هو صاحب الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف الماضي، ويسعى لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاته الدولية.

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