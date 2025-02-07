حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة أمام الدحيل في الدوري القطري

أعلن السويدي بويا أسباجي، المدير الفني لفريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الدحيل، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري القطري.

يحل فريق الوكرة بقيادة حمدي فتحي، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الدحيل بملعب استاد عبدالله بن خليفة، في لقاء ينطلق في السادسة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود حمدي فتحي تشكيل الوكرة أمام الدحيل، في ظل تواجد قائد منتخب العراق أيمن حسين أساسيًا، بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

بذلك، شارك حمدي فتحي في 14 مباراة مع الوكرة في الدوري القطري، صنع خلالها هدفًا ولم يسجل أي أهداف حتى الآن.

انتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

يحتل الوكرة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 17 نقطة، بينما يتصدر الدحيل الترتيب بـ32 نقطة.

تشكيل الوكرة ضد الدحيل

حراسة المرمى: سعود الخاطر

خط الدفاع: نبيل عرفان - المهدي علي - ألكسندر شولز - عبد الكريم حسن

خط الوسط: حمدي فتحي - فريد بولاية - عيسى العيدوني

وفي الهجوم: أيوب عسال - أيمن حسين - صهيب جنان.