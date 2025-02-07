صحة سوهاج: غداً التشغيل الجزئي لمستشفى طما المركزي

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن التشغيل الجزئي لمستشفى طما المركزي بدءاً من غداً السبت لافتاً إلى أن التشغيل يشمل تشغيل 17 عيادة متخصصة بجميع التخصصات الطبية تم تجهيزها علي أحدث مستوي لتليق بتقديم الخدمات الطبية للمواطن الطماوي.

وأكد أن القطاع الصحي يحصل علي الدعم الكامل للنهوض به و بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، مثمناً دور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان و معالي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج الرئيسى للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة و المتابعة المستمرة لجميع المشروعات و التشديد على الإنتهاء منها و تذليل جميع العقبات التي قد تواجه القطاع .



و أوضح "دويدار " ان مستشفى طما المركزي صرح طبي متميز و تعد أكبر مستشفيات المحافظة ، مساحتها 6 ألاف متر مربع ، و تضم 5 أدوار ، الدور الأول الأرضي يضم الإستقبال و الطؤاري ، العيادات الخارجية ، العلاج الطبيعي ، المطبخ ، التعقيم ، المغسلة ، ثلاجة حفظ الموتي والدور الثاني يشمل قسم الغسيل الكلوي ، قسم المعامل ، قسم المناظير ، الصيدلية المركزية ، قسم السجلات الطبية ، المخازن أما الدور الثالث يحتوي علي قسم العمليات ، قسم العناية المركزة الجراحية ، قسم العناية المركزة القلبية ، قسم قسطرة القلب ، القسم الإداري والدور الرابع به قسم الولادة و قسم الرعاية المركزة ، قسم الأطفال المبتسرين ، وغرف داخلي مرضي وأخيراً الدور الخامس به استراحات الأطباء و التمريض و غرف حجز داخلي.

و أكد " دويدار " علي توفير الكوادر الطبية اللازمة للتشغيل الجزئي و شدد علي جودة الخدمة الطبية مثمناً دور الفريق الطبي بالمستشفى و مجهوداتهم المبذولة لخدمة المرضي.

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