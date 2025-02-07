جامعة قناة السويس تختتم برنامج التدريب المتحفي لطلاب الإرشاد السياحي

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على حرص الجامعة الدائم على توفير فرص تدريبية متميزة لطلابها، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية لتعزيز الجانب العملي في العملية التعليمية.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الفاعل الذي تقدمه المتاحف الرئاسية في تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، مما يسهم في تعزيز قدراتهم في مجالي الإرشاد السياحي والعمل المتحفي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة، تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، بهدف تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل السياحي والثقافي.

وبإشراف عام الدكتورة نيفين جلال، عميد الكلية، اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب قسم الإرشاد السياحي، والذي تم بالتعاون مع الإدارة العامة للمتاحف الرئاسية.

وأكدت الدكتورة نيفين جلال أن هذا التدريب يمثل خطوة مهمة في إعداد الطلاب وتأهيلهم عمليًا، حيث شمل محاضرات نظرية متخصصة وتدريبًا ميدانيًا بإشراف نخبة من الخبراء في مجال العمل المتحفي والإرشاد السياحي.

وأشادت الدكتورة بوسي زيدان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالمستوى المتميز للبرنامج التدريبي، مشيرة إلى أن الطلاب استفادوا من تجربة عملية فريدة عززت من مهاراتهم ومعرفتهم بمفهوم الإرشاد المتحفي.

وثمنت الدكتورة شيرين حافظ، رئيس قسم الإرشاد السياحي، المشاركة المتميزة للأستاذة أشواق مصلح، المرشد بقصور رئاسة الجمهورية، والتي قدمت خبرات عملية قيّمة للطلاب، مؤكدةً أن مثل هذه المشاركات تسهم في إثراء التجربة التدريبية وتعزز من تفاعل الطلاب مع الخبراء في المجال.

وفي ختام البرنامج، وجه القائمون على التدريب شكرًا خاصًا للدكتور أحمد غباشي على دعمه الفاعل في تنفيذ البرنامج، متمنين للطلاب دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والمهنية.