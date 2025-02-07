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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو تعتبر رفض فرنسا منح تأشيرات لصحفيين روس تمييزًا ضد الإعلام الروسي

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن رفض فرنسا منح تأشيرات لمراسلي صحيفة "إيزفستيا" الروسية يجب أن يُعتبر تمييزًا ضد عمل وسائل الإعلام الروسية.

وردًا على سؤال عما إذا كان يمكن اعتبار رفض منح تأشيرة لمراسل "إيزفستيا" ومصوره بسبب ادعاءات بتهديد النظام العام والأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي تمييزًا ضد الإعلام الروسي، قال المتحدث باسم الكرملين: "يمكنك ويجب عليك اعتبار ذلك كذلك" -وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن السفارة الفرنسية في روسيا رفضت مرتين على التوالي منح تأشيرة لصحفي "كومسومولسكايا برافدا"، ألكسندر كوديلا، للعمل في باريس. وأكدت زاخاروفا أن روسيا أبلغت الجانب الفرنسي رسميًا بأنها ستضطر لاتخاذ إجراءات انتقامية إذا لم تراجع باريس قرارها.

دميتري بيسكوف وسائل الإعلام الروسية فرنسا