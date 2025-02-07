وفد وكالة الطاقة الذرية يبحث في اليابان عدم الانتشار النووي

زار خمسة سفراء من الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليابان؛ لتعميق الفهم حول جهود البلاد من أجل عدم الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وكشفت وزارة الخارجية اليابانية أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي زار اليابان مؤخرا ضم أيضا الممثلين الدائمين للإكوادور وإندونيسيا وبلجيكا وكولومبيا لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف.

وبحسب منصة "سوشيال نيوز"؛ فقد زارت المجموعة محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، ولاحظوا الجهود الآمنة والمطردة التي تبذل من أجل إطلاق المياه المعالجة.

كما زاروا جامعة فوكوشيما الطبية، والوكالة اليابانية للطاقة الذرية (JAEA)، ومركز الدعم المتكامل لعدم الانتشار النووي والأمن النووي (ISCN)، ومعهد ناكا لبحوث العلوم والتكنولوجيا فيوجن التابع للمعاهد الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الكمية والإشعاعية (QST) لمراقبة جهود اليابان المتطورة في الطب الإشعاعي وتكنولوجيا عدم الانتشار النووي وأبحاث الاندماج النووي.

وفي طوكيو، وجهت المجموعة أيضا دعوة من باب المجاملة إلى تاكوما مياجي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وتبادلت وجهات النظر حول أهمية تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية ونزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وعلق المديرون المشاركون بأنه من خلال زيارة كل موقع فعليًا خلال هذه الدعوة، تمكنوا من تجربة إيقاف تشغيل محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية التي تديرها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية والرغبة في إعادة الإعمار، وزادوا من تعميق فهمهم للجهود ذات الصلة على مدى سنوات عديدة والتكنولوجيا المتقدمة في اليابان للاستخدام السلمي للطاقة النووية ".