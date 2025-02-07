رئيس وزراء اليابان يتعهد بحل النزاع الإقليمي مع روسيا

تعهد رئيس الوزراء الياباني، شينجيرو إيشيبا، اليوم الجمعة بحل النزاع الإقليمي الطويل الأمد مع روسيا، والذي حال دون توقيع معاهدة سلام بين البلدين.

ووصف إيشيبا، الجمود في هذا الملف بأنه "مؤسف"، رغم توتر العلاقات الثنائية بسبب الحرب في أوكرانيا -وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

جاءت تصريحات إيشيبا عبر رسالة مصوّرة خلال تجمّع للمطالبة باستعادة الجزر الواقعة قبالة هوكايدو، والتي تُعرف في اليابان باسم "الأراضي الشمالية"، بينما تسميها روسيا "جزر الكوريل الجنوبية".

وأكد إيشيبا أن حكومته ستسعى "كأولوية" إلى استئناف برامج التبادل، مما سيمكن السكان اليابانيين السابقين من زيارة هذه الجزر.