نائب التنسيقية يشارك في لقاء الاتحاد العام للمصريين بالخارج بعنوان "لا للتهجير"

شارك النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في لقاء عقده الاتحاد العام للمصريين بالخارج عبر الزووم لرؤساء ورموز الجاليات المصرية في أكثر من ٥٠ دولة في جميع أنحاء العالم بعنوان (لا للتهجير).

وأكد جميع الحضور دعمهم الكامل للقيادة السياسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وخصوصا التطورات الأخيرة، وعبروا عن رفضهم الكامل لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني سواء إلى أرض سيناء أو غيرها.

وفي كلمة مسجلة لأعضاء الاتحاد، اقترح النائب محمود القط أن يقوم جميع رؤساء الجاليات والرموز المصرية بإرسال خطابات للسفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم تعبر عن رفضهم التام لتهجير الشعب الفلسطيني.

واتفق الحضور على تنظيم وقفات احتجاجية أمام عدد من السفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم ليصل إلى صانع القرار أن المصريين في جميع أنحاء العالم رافضون لتهجير الفلسطينيين ومؤيدين للدولة المصرية.

وأكد الحضور على أنهم سيكثفوا حملات التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التى يتواصلون بها مع الجاليات المصرية بضرورة مساندة الدولة المصرية ودعمها بكافة الوسائل لتكون قادرة على مواجهة كافة التبعات والتحديات التى تواجهها، وأن المصريين في الخارج هم جزء أصيل لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري ويجب أن يكونوا شركاء وفي حالة اصطفاف مع المجتمع المصري في كل تحدي يواجه الأمن القومي المصري.

واختتم اللقاء بأن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بالعمل على تنفيذ التوصيات في أقرب وقت.

