بركات: سيطرة مصر على كأس العالم للقوة البدنية إنجاز كبير

أعرب اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة عن سعادته لاستضافة مصر بطولة كأس العالم للقوة البدنية للعام الثالث على التوالي، وسط إشادات دولية ونجاح باهر للاعبي منتخب مصر.

وقال بركات خلال تصريحاته: “قررنا إقامة البطولة في الهرم تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم ونحاول من خلال البطولات تحويلها الى سياحة رياضية لتجمع بين الرياضة ومعرفة المشاركين من كافة أنحاء العالم بعظمة التاريخ المصري والتطور الكبير في مصر خلال الآونة الأخيرة”.

وأضاف رئيس اتحاد القوة: “في كل عام نستفيد من استضافة البطولة ونحاول تفادي أي ملاحظات للاتحاد الدولي للعبة عن التنظيم وبعد بطولة الغردقة تجنبنا عدد كبير من الملاحظات وأصبحنا أفضل من الناحية التنظيمية”.

وأكمل: “الآن أصبح الاتحاد الدولي مبهور بالتنظيم المصري وأصبحت شكواهم كثرة عدد اللاعبين المشاركين في البطولة ودائما مشاركتنا تفوق توقعاتهم بعد زيادة عدد ممارسي اللعبة في السنوات الأخيرة”.

وأكد أن رياضة القوة البدنية شهدت تطوراً كبيراً خلال الأعوام الماضية، فعلى سبيل المثال في بداية رئاستي للاتحاد شهدت التجارب الأولى لبطولة العالم خارج مصر حضور 11 لاعبا فقط بينما شهدت التجارب الاخيرة لاختيار المنتخب مشاركة 823 لاعبا.

وأرجع زيادة عدد اللاعبين المشاركين في تجارب المنتخب إلي مصداقية الاتحاد وسفر اللاعبين الذين يفوزون بالتجارب والمشاركة الدولية المستمرة فالبطولات الدولية هي الهدف الاساسي للاعبين وهي سبب استمرارهم في ممارسة اللعبة وبالتالي انتشرت اللعبة وزادت قاعدة الممارسين وبالتالي زاد عدد المنافسين.

وعن العنصر النسائي قال بركات: “في أول مشاركة ببطولة العالم بفنلندا شاركت فتاتين فقط قبل أن يزيد العدد في الوقت الحالي وزاد العنصر النسائي بشكل خارق في الأونه الأخيرة لمفس الأسباب”.

وعن سيطرة مصر على لقب كأس العالم قال: “حققنا 165ميدالية متنوعة لنؤكد سيطرتنا على اللعبة، وهذه السيطرة ليست بسبب زيادة عدد اللاعبين المصريين المشاركين في البطولة فقط فنحن نحقق نفس الإنجازات في المشاركات العالمية بعدد أقل من اللاعبين الذين يحققون جميعا ميداليات ذهبية ويرجع ذلك لدعم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي والموافقة على سفر بعثات مصر للبطولات العالمية”.

وعن مستوى لاعبي مصر أضاف: “في أي مشاركة خارج مصر يحصد اللاعب المصري الميدالية الذهبية بسهوله يحقق أرقام قياسية في خلال السنوات الثلاثة الأخيرة كسرنا 93 رقم قياسي واقتحمت مصر اللعبة بجدارة”.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري: “سنواصل استضافة بطولة كأس العالم لمنح المزيد من اللاعبين المصريين الفرصة للمنافسه العالمية ولكن لم يقع الاختيار بعد على مكان استضافة الحدث القادم ويتم مناقشة إقامتها في الغردقة أو الإسكندرية”.

وأختتم تصريحاته بتوجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للبطولة والاتحاد مما ساهم في انتشار اللعبة بشكل كبير خلال الأعوام الماضية وتطور مستوى أبطال مصر لتصبح مصر من الدول الكبرى في اللعبة.

واحتلت مصر صدارة ترتيب جدول الميداليات في كأس العالم للقوة البدنية برصيد 165 ميدالية متنوعة بواقع 84 ميدالية ذهبية،و 42 ميدالية فضية، و39 ميدالية برونزية.

وتوج الفراعنة بكأس المركز الأول فيما حصدت إنجلترا كأس المركز الثاني، أما الهند فحصلت على كأس المركز الثالث.