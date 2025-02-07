زي النهارده.. "ليو" يصبح أول إمبراطور بيزنطي

تمر علينا اليوم الجمعة الموافق 7شهر فبراير العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

في عام 457 ليو الأول يصبح أول إمبراطور للإمبراطورية البيزنطية.



وعام 1830 مجلس الوزراء الفرنسي يقر في جلسة خاصة احتلال الجزائر.

وعام 1882 صدور الدستور المصري.

وعام 1898 إميل زولا يُقدَّم للمحاكمة بتهمة التشهير بسبب نشره مقالة كتبها بعنوان أنا أتهم ...! تتحدث عن قضية دريفوس.

وعام 1900 تأسيس حزب العمال.

عام 1924 الحكومة الإيطالية التي يقودها الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني تقرر إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي.

وعام 1939 افتتاح مؤتمر المائدة المستديرة بين مندوبي مصر والعراق والأردن والسعودية واليمن، ومندوبين بريطانيين في قصر سان جيمس في لندن.

وعام 1947 الفلسطينيون واليهود المستوطنين في فلسطين يعلنون بشكل منفصل رفضهم إلى الإقتراح البريطاني بتقسيم فلسطين إلى دولتين الأولى فلسطينية عربية والأخرى يهودية مع بقاء القدس تحت إشراف دولي.



وعام 1959 الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يعلن دستور كوبا الجديد.

عام 1965 الملاكم الأمريكي كاسيوس كلاي يعلن إسلامه ويغير اسمه إلى محمد علي كلاي.



عام 1979 -كوكب بلوتو يتحرك ليدخل مدار نيبتون لأول مرة منذ تاريخ اكتشافه.



عام 1986 زعيمة المعارضة الفلبينية كورازون أكينو تفوز بالانتخابات الرئاسية على منافسها الرئيس فرديناند ماركوس.

عام 1990 الحزب الشيوعي السوفييتي يتنازل عن احتكار السلطة بعد هيمنة استمرت 72 عامًا.



وعام 1992 التوقيع على معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تعرف باسم «معاهدة ماستريخت».



عام 1999 ولي العهد الأردني الأمير عبد الله يؤدي القسم ملكًا للمملكة الأردنية الهاشمية أمام مجلس الأمة بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال، ويتخذ اسم عبد الله الثاني، ويعين أخاه الأمير حمزة بن الحسين وليًا للعهد بناء على وصية والده.

وعام 2006 أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يصدر أمرًا أميريًا يزكي فيه الشيخ نواف الأحمد الصباح لولاية العهد، ويصدر مرسومًا يسمي فيه الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.

عام 201- الإعلان عن نتيجة استفتاء جنوب السودان الذي أجري في 9 يناير، وكانت النتيجة أن 98.83% من المقترعين صوتوا لانفصال الجنوب عن الشمال.

عام 2015 بيع لوحة متى تتزوجين؟ تبمبلغ 300 مليون دولار أمريكي وبذلك تعد رابع أغلى لوحة بيعت في التاريخ.