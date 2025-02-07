أسماك ولحوم.. افتتاح سوق اليوم الواحد في دمياط

افتتح اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط سوق اليوم الواحد بكفر البطيخ في دمياط بحضور رشدى صيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ فى إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بإقامة أسواق اليوم الواحد بمدن ومراكز المحافظة، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجميع المناطق بجودة عالية وبأسعار أقل مثيلاتها بالأسواق.

يأتي السوق بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، وشارك به عدد من العارضين وشركة تجارة الجملة، وتضمن السلع الأساسية والغذائية والخضروات والفاكهة، ولحوم بلدية بسعر ٣٠٠ جنيه وأسماك، وتواصل اللواء عبد الله عاشور مع العارضين وأكد على بالإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد الخصم، واطمأن على توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

أناب الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، لافتتاح مسجد الحاجة منيرة بكفر البطيخ، اليوم الجمعة ،بعد تنفيذ أعمال الصيانة والتجديد.

وجاء الافتتاح بحضور النائب محمد أبو حجازى و النائب أحمد البلشى عضوا مجلس الشيوخ، و الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف، و رشدى صيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والدعوية والمجتمع المدنى.

فيما أُقيمت شعائر صلاة الجمعة من المسجد وألقى الشيخ محمد سلامة، خطبة الجمعة.

تأتي تلك الجهود تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط و الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وفي إطار اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله ، وتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير لها.

كما تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، جهود إدارة القوافل بمديرية الصحة، لاستكمال عقد القوافل الطبية والعلاجية بكافة المناطق وفقًا للخطة المُعدة مسبقاً، والتي تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.