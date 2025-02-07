القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في دونيتسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي سيطر على 3 بلدات في دونيتسك منها بلدة دروجبا مشيرة إلى أن القوات الروسية حسنت تموضعها على محاور عدة من منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وجاء في بيان للوزارة، أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية واصلت التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية وسيطرت على بلدات كريمسكوي وبارانوفكا ودروجبا في "دونيتسك".

وأضاف البيان أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3720 عسكريا، وأربع دبابات و29 مركبة قتالية مدرعة وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" بالإضافة إلى ناقلة جند مدرعة من طراز "فايكنج". وتم تدمير 44 آلية و34 قطعة مدفعية ميدانية بينها ثلاث قطع غربية الصنع.

وأشار إلى أنه في الفترة من 1 إلى 7 فبراير الجاري، نفذت القوات المسلحة الروسية ثماني ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات دون طيار مما أدى إلى أضرار بمرافق البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا

كما تضررت البنية التحتية للمطارات العسكرية وأماكن تجميع وتخزين وإعداد الطائرات دون طيار الهجومية ومراكز تدريب مشغلي الطائرات دون طيار والمتخصصين في الحرب الإلكترونية ومستودعات الذخيرة والوقود ومواد التشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية.