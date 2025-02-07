في ذكرى رحيل محسن سرحان.. محطات بين رحلة الفن والحياة

تحل اليوم الموافق ٧ فبراير، ذكرى رحيل الفنان محسن سرحان، والذي حقق نجاحاً سينمائياً كبيراً، وقدم مشوار حافل بالأعمال والبطولات السينمائية الهامة.

البداية

ولد الفنان محسن سرحان في مدينة بورسعيد، وعاش فيها فترة الطفولة والشباب، وبعد انتهاء دراسته الجامعية انتقل للعيش في القاهرة، وعمل موظفاً بوزارة الزراعة، ولكن كان لديه حلم وشغف بالفن بشكل كبير منذ الصغر، قدم على دراسات حره في فنون السينما والمسرح، وبدأ مشواره مع الفن بالمسرح والسينما، حتى حقق العديد من النجاحات ونال البطولات السينمائية.

محسن سرحان

مدرسته الفنية

قدم الفنان محسن سرحان العديد من الأفلام السينمائية، وكان له خط درامي وفني، أراد أن يقدم من خلال فنه رساله تشمل القيم المجتمعية، فكانت غالبية أدواره يجسد أدوار تدعو إلى الخير والمبادئ، وتتصدى إلى الشر، ونجح أن يصبح من الفنانين أصحاب الرسالة المجتمعية من خلال أعماله.

محسن سرحان

أبرز أعماله الفنية

برحلة فنية حافلة بالأعمال السينمائية، شارك الفنان القدير محسن سرحان بعدد كبير من الأفلام أبرزها فيلم "بنت الباشا المدير، حياة الظلام، إبن البلد، حرم الباشا، أميرة الأحلام، امال، نافذة على الجنة، نصف عذراء، صراع في الجبل، ذئاب لا تأكل اللحم، صائد النساء، أنا ذنبي ايه، العاشقات، ايام ضائعه".