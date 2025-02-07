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الجمعة 07 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.209 تريليون دولار

النقد الأجنبي في
النقد الأجنبي في الصين
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ارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.209 تريليون دولار أمريكي خلال نهاية يناير، بزيادة قدرها 6.7 مليار دولار أو 0.21 % مقارنة بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

وذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في بيان أن مؤشر الدولار الأمريكي انخفض، بينما ارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية خلال الشهر الماضي، مدفوعة ببيانات الاقتصاد الكلي الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، فضلا عن السياسات النقدية وتوقعات البنوك المركزية الرئيسية.

وأضاف البيان أن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي للصين في يناير جاء نتيجة لتأثيرات مجتمعة لعوامل مثل تحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.

وأكدت الهيئة أن الظروف الأساسية والاتجاهات طويلة الأمد التي تدعم نمو الاقتصاد الصيني لا تزال متينة، وأن هذه العوامل ستواصل دعم استقرار احتياطيات الصين من النقد الأجنبي. 

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