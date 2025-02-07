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الجمعة 07 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط المتهمين بفيديو نواقص الأدوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام صيدلى بنشر أخبار غير دقيقة عن نواقص الأدوية.. وضبط مرتكب الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقاطع فيديو  على مواقع التواصـــل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بنشر أخبار غير دقيقة عن نواقص الأدوية والألبان الخاصة بالأطفال.
بالفحص تم تحديد وضبط المذكور (صيدلى - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).. وأقر بقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

بالجيزة مقاطع فيديو نواقص الادوية وزارة الداخلية