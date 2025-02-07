مقتل 3 مسلحين خلال عملية أمنية شمال غربى باكستان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل ثلاثة مسلحين خلال مواجهات مع قوات الأمن بمنطقة شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الجمعة أن قوات الأمن شنت المداهمة استنادا إلى معلومات استخباراتية؛ تفيد بوجود مسلحين في منطقة دوتا خيل، فيما جرى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين أسفر عن تصفية المسلحين الثلاثة.

وتمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين، فيما تتواصل عمليات التمشيط بالمنطقة للبحث عن أي مسلحين آخرين.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021.. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".