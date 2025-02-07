تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بطريق السادات ، والمقام على 900 م2 ، ويتكلف إنشاؤه 35 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 60 % حيث أنه يعتبر من المشروعات المتعثرة ، والتى تم وضع الحلول السريعة للإنتهاء منه خلال 4 أشهر بدعم من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى .

محافظ أسوان يتفقد مبنى مديرية الشباب والرياضة بطريق السادات

وذلك من أجل دعم الأنشطة الشبابية والرياضية ، وتقديمها بشكل نموذجى لمختلف الأعمار السنية للإستثمار الأمثل لطاقاتهم الكامنة بما يعود بالنفع على مجتمعهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأثناء تفقده لمكونات المبنى، وإستماعه لشرح تفصيلى عنه من مدير مديرية الشباب والرياضة ناصر سليم ، وأيضاً المهندس محمد نور مدير مديرية الإسكان بالمحافظة لكونها الإستشارى المشرف على تنفيذ هذا المشروع الحيوى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية المنظومة الرياضية والشبابية داخل المحافظة ، والتى يتم تقديم كامل الدعم لها من أجل النهوض بها .

ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع مبنى المديرية

وأشار محافظ أسوان إلى ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع مبنى المديرية لما سيحققه من عوائد إيجابية ترتكز فى نقل جميع الإدارات التابعة لها وتجميعهم فى مكان واحد لتقديم الخدمات للهيئات الشبابية والرياضية بشكل متكامل وفى أسرع وقت وبجودة عالية ، ولاسيما أنه سيتم ربط المبنى عبر منظومة وأجهزة التحول الرقمى الإتصالية بالمحافظة وبوزارة الشباب والرياضة .

وأوضح ناصر سليم بأن مبنى المديرية يتكون من 3 أدوار ، ويستوعب كافة الإدارات بواقع 150 موظف وإدارى ، ويضم قاعة تدريب مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية ووحدة شاملة للإطفاء ، وقاعة إجتماعات ، ومصاعد حديثة ، كما تم تخصيص غرفة بالدور الأرضى لأداء الخدمات لذوى الإحتياجات الخاصة ، مع إقامة رامبات لتسهيل دخولهم لتلقى الخدمة الإدارية أو التدريبية ، وسيتم تجهيز وفرش المبنى بالكامل من خلال الوزارة .

ولفت إلى أنه تم إختيار موقع مبنى المديرية ليكون قريب من إستاد أسوان الرياضى و 2 مدينة شبابية وملعب فرعى لكرة القدم ، والصالة المغطاة للتيسير في تقديم الخدمات الشبابية ، ومقترح إنشاء ملاعب فرعية خلف الصالة لتصبح منطقة رياضية متكاملة .

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