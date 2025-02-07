سكرتير مساعد دمياط يفتتح مسجد كفر البطيخ

أناب الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، لافتتاح مسجد الحاجة منيرة بكفر البطيخ، اليوم الجمعة ،بعد تنفيذ أعمال الصيانة والتجديد .

وجاء الافتتاح بحضور النائب محمد أبو حجازى و النائب أحمد البلشى عضوا مجلس الشيوخ، و الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف، و رشدى صيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والدعوية والمجتمع المدنى.

وأُقيمت شعائر صلاة الجمعة من المسجد وألقى فضيلة الشيخ محمد سلامة، خطبة الجمعة.

وتأتى تلك الجهود تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط و الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وفى إطار إهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله ، وتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير لها.

كما تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود إدارة القوافل بمديرية الصحة، لاستكمال عقد القوافل الطبية والعلاجية بكافة المناطق وفقًا للخطة المُعدة مسبقاً ، والتى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وذكر الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة، أنه تم إطلاق قافلة طبية بقرية العباسية بمركز كفر سعد، تضمنت ١٠ عيادات تخصصية متنقلة استمرت على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تردد عليها ١٢٤٧ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم تحويل حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، علاوة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالة أخرى ، وأيضًا إجراء ١٧٦ تحليل بمعمل الدم ، و١٩ تحليل بمعمل الطفيليات ، وفحص عدد ١٩ حالة بالأشعة ، و٣٤ حالة بالسونار ، هذا إلى جانب فحص ١٠٣حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ، كما تم على هامش القافلة عقد ٨ ندوات للتثقيف الصحى تردد عليها ٧٥ مواطنا.