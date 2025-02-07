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الجمعة 07 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الشرطة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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أدى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية وأئمة الأوقاف، والأهالى من أبناء مدينة سوهاج.

وقد ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عطا إمام المسجد بعنوان " وذروا ظاهر الإثم وباطنه"، وعقب الصلاة حرص السيد المحافظ على لقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ، موجها بمتابعة تلك المطالب والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول الفورية لها.

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