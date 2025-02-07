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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: المنخفض الجوي في غزة يعيق وصول المساعدات لمستحقيها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكدت ريهام إبراهيم موفدة القاهرة الإخبارية، أن 8 شاحنات تحمل المشتقات البترولية من معبر رفح تتجه إلى قطاع غزة  عبر منفذ كرم أبو سالم، موضحة أن المساعدات الإغاثية لم تدخل اليوم، مشيرة إلى أن هناك شاحنات تحمل مساعدات خاصة بمستلزمات الإيواء تنتظر الدخول.

وأضافت «إبراهيم» عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن عدد الجرحى والمصابين الفلسطينيين لا يتجاوز الـ 6 إصابات، مشيرة إلى أنها قد تزيد في الوقت القريب، موضحة أن سيارات الإسعاف تترقب المصابين والجرحى إلى جانب الطاقم الطبي المتخصص في تشخيص الحالات التي يتم توجيهها إلى المستشفيات، لافتة إلى أن وجود الجرحى والمصابين داخل ساحة معبر رفح البري يشعرهم بالإطمئنان لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن هطول الأمطار لا يؤثر على الطاقم الطبي في استقبالهم للمصابين، موضحة أن الإصابات تتراوح بين كسور، وأمراض مزمنة، بالإضافة إلى إصابات خاصة بالـ 15 شهرًا الماضية في قطاع غزة أثناء الحرب، مؤكدة أيضًا أن هناك اهتمام بالعامل النفسي للأطفال حيث يتم الحوار معهم للإطمئنان  على حالتهم النفسية.

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