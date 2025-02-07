بقيادة رونالدو.. النصر بتشكيل هجومي أمام الفيحاء في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق النصر بقيادة رونالدو، اليوم الجمعة، نظيره الفيحاء على ملعب الأول بارك، في لقاء ينطلق في الخامسة و20 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل بيولي مباراة النصر ضد الفيحاء بتشكيل هجومي، حيث دفع بالثنائي كريستيانو رونالدو وجون دوران على رأس الخط الهجومي.

ويعاون رونالدو ودوران الثنائي، السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أنجيلو جابرييل، ليقود الرباعي خط هجوم النصر أمام الفيحاء.

خاض كريستيانو رونالدو 17 مباراة مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 3 آخرين.

يحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 38 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الرابع عشر وفي رصيده 16 نقطة.

تشكيل النصر ضد الفيحاء

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل - علي لاجامي - إيمريك لابورت - سالم النجدي

خط الوسط الدفاعي: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش

خط الوسط الهجومي: ساديو ماني - أنجيلو جابرييل

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو - جون دوران.