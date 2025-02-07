مستشار ترامب السابق: مصر شريك استراتيجي لأمريكا في مكافحة الإرهاب والسيسي معروف بقراراته الحاسمة

أكد مستشار الرئيس الأمريكي السابق، جابريل صوما ، أن مصر تعتبر شريكًا حيويًا ومهمًا للولايات المتحدة في عملية السلام بالشرق الأوسط، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل العديد من القضايا الإقليمية المعقدة.

وأوضح صوما ، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن الولايات المتحدة تقدر بشكل كبير المواقف الثابتة التي يتخذها السيسي في معالجة هذه القضايا، ما يعكس التزام مصر الراسخ نحو تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفيما يخص ملف مكافحة الإرهاب، أكد المستشار أن مصر تعد من أوائل الدول التي تواجه الإرهاب على المستوى العالمي، وأن الرئيس السيسي معروف بشجاعته وحسم قراراته في هذا الملف.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على مصر في مكافحة الإرهاب، معتبرًا أن مصر تعد من أبرز حلفاء الولايات المتحدة في هذا المجال، ما يعكس عمق التعاون بين البلدين في التصدي لهذا التحدي المشترك.