

استكمالاً للاستعدادات الجارية للتطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، والتي تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية التي يتم تقديمها للمواطنين بوحدة صحة أسرة منشية الخزان.

محافظ أسوان يتفقد خدمات وحدة صحة أسرة منشية الخزان الطبية

الإهتمام بصحة المواطن وتلقيه للرعاية بالجودة العالية

وأكد محافظ أسوان اهتمام الأجهزة الحكومية بصحة المواطن ، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له بالجودة العالية، وهو ما يتم تنفيذه داخل الصروح المدرجة ضمن المنظومة الجديدة ، والتى تشهد متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتكون 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية جاهزة لإستقبال أى حالات مرضية على مدار اليوم.

وخلال جولته برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، والدكتور أحمد حسن نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ، أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمستوى الراقى والحضارى داخل الوحدة ، وجاهزية العاملين فيها للتعامل مع المترددين عليها .

مقدماً شكره للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان للدعم المستمر للمنظومة الجديدة ، والتعاون المثمر والبناء من الهيئات المشاركة بالمنظومة سواء الرعاية الصحية أو الإعتماد والجودة الصحية أو التأمين الصحي الشامل لإنجازها وتحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل.

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