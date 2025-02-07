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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار لتحقيق مصالح الفلسطينيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكدت حركة حماس، اليوم الجمعة، أنها ملتزمة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها.

و أوضحت حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني، خاصة ما يتعلق بالإيواء والخيام ومعدات رفع الأنقاض والوقود ومتطلبات الترميم.

في سياق متصل، اليوم الجمعة، أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل التنصل من التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصًا فيما يتعلق بالشق الإنساني.

وأوضح أن ما دخل من الاحتياجات الإنسانية إلى القطاع لا يتجاوز 10% مما نص عليه الاتفاق، متهمًا الاحتلال بالتلاعب بأولويات واحتياجات الإغاثة والإيواء.

وأشار المكتب إلى أن آلاف الخيام التي تؤوي النازحين تعرضت للغرق بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، كما كشف أن الاتفاق ينص على إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، لكن ما يصل فعليًا لا يتعدى 15 شاحنة، فيما يمنع الاحتلال إدخال مواد ضرورية لعمليات الإيواء والترميم، مثل مولدات الطاقة.

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