وزير الرياضة يشهد انطلاق مؤتمر "football Access summit" لمناقشة مستجدات كرة القدم العالمية

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمر "football Access summit"، وذلك لمناقشة مستجدات كرة القدم العالمية

والذي تم تنظيمه في زد بارك بالشيخ زايد وبحضور رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبوريدة والخبير العالمي بكرة القدم الفرنسي آرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، ولفيف من الرياضيين البارزين علي المستوي العالمي والعربي والمصري بمجال كرة القدم .

ويشرف على المؤتمر وتنظيمه الكابتن محمد فضل الرئيس التنفيذي للمؤتمر والذي يتم تنظمه علي مدار يومين الجمعة والسبت من الشهر الجاري.

وشاهد الحضور فيلم وثائقي عن الحدث والذي يجمع رموز الرياضة من مختلف دول العالم وبمشاركة العديد من الشخصيات العالمية من اكثر من ٢٠ دولة علي مستوى العالم.

ويعد المؤتمر والذي يتم تنظيمه بمصر للمرة الثانية حيث يهدف إلى مناقشة أحدث التطورات في كرة القدم العالمية من مختلف الجوانب، بما في ذلك الجوانب الفنية، والقانونية، والتجارية، والطبية. كما سيشمل المؤتمر علي مجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال كرة القدم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال حضوره على أهمية هذا المؤتمر في تطوير المنظومة الرياضية المصرية من خلال الاستفادة من أحدث الاتجاهات العالمية في كرة القدم، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الرياضية وتبادل الخبرات مع المتخصصين الدوليين.

ووجه وزير الرياضة الدعوة إلى آرسين فينجر لزيارة المشروعات القومية وأكاديميات كرة القدم والتي تقوم برعايتها ودعمها وزارة الشباب والرياضة لإخراج واكتشاف العديد من المواهب وتقديمها للمنتخبات القومية.

من جانبه، أعرب الكابتن محمد فضل عن سعادته بإهتمام الدولة المصرية بهذا الحدث متمثلا في تواجد ومشاركة وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي مؤكدًا أنه يمثل فرصة حقيقية لمناقشة التطورات الحديثة في كرة القدم، وتقديم رؤى جديدة تعزز من تطور اللعبة في مصر والمنطقة. كما أشار إلى أن المؤتمر سيشهد حضور عدد من الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم، مما يجعله حدثًا رياضيًا مميزًا على الساحة المحلية والدولية مشيراً فضل انه واجه العديد من التحديات والتي استطعنا التغلب عليها بإقامة المؤتمر بمصر للمرة الثانية.

و يُنتظر أن يشهد المؤتمر تفاعلًا كبيرًا من قبل الأندية والاتحادات الرياضية المصرية والدولية بالإضافة إلى المهتمين بصناعة كرة القدم، في ظل ما يقدمه من محتوى ثري يسهم في تطوير كرة القدم المصرية وفق أحدث المعايير العالمية.