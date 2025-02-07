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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروعات الرصف الجارية بمناطق نجع المحطة ومنشية الخزان

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد مشروعات الرصف بنجع المحطة ومنشية الخزان
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تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال الرصف الجارية بالأسفلت بمناطق نجع المحطة ومنشية الخزان بطريق السادات بطول 3 كم ، وأيضاً تركيب بلاطات الأنترلوك بطول 3 كم وذلك ضمن مشروعات الخطة العامة للرصف بأطوال 35 كم ، وبتكلفة إجمالية 122 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ تجاوزت الـ 70 % .

محافظ أسوان يتفقد مشروعات الرصف الجارية بالأسفلت الانترنت بمناطق نجع المحطة ومنشية الخزان

وأثناء جولته التفقدية برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، وأيضاً المهندس أحمد الملوانى مدير عام مديرية الطرق ، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن القيادات التنفيذية، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه يتم الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال الرصف سواء المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو داخل قرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

وأشار محافظ أسوان إلى أنه بالتوازى يتم العمل على قدم وساق للإنتهاء من المشروعات المدرجة ضمن خطة العام المالى الحالى 2024/2025 بمختلف قطاعات العمل العام حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار سلسلة الإنجازات المتتالية التى تشهدها مختلف المحافظات فى الجمهورية الجديدة.

الأهالي يقدموا شكرهم لمحافظ أسوان

وحرص محافظ أسوان على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين ، وتوجيه المسئولين لوضع الحلول الفورية لها وذلك من أهالى نجع المحطة ومنشية الخزان ، والذين قدموا شكرهم لمحافظ أسوان لتنفيذ أعمال الرصف والأنترلوك ، وهو ما لم يحدث منذ سنوات طويلة.

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