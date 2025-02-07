انطلاق مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري

انطلق الشوط الأول من مباراة سموحة وبيراميدز علي استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة دوري NILE.

وتضم تشكيلة سموحة كل من الهاني سليمان، عبد الرحمن عامر، هشام حافظ، بركات حجاج، محمد كناريا، مصطفي ميدو، عبد الكبير الوادي، شريف رضا، محمود صابر، محمد سالم، صامويل أمادي.

ويجلس على مقاعد بدلاء سموحة حسين تيمور، عبد الله بستانجي، إسلام عطية، دوكو دودو، عمرو السيسي، محمد كونيه، مصطفى البدري، محمد سعيد مكرونة، أشرف مجدي, وبيراميدز على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة دوري NILE.

وتضم تشكيلة سموحة كل من الهاني سليمان، عبد الرحمن عامر، هشام حافظ، بركات حجاج، محمد كناريا، مصطفي ميدو، عبد الكبير الوادي، شريف رضا، محمود صابر، محمد سالم، صامويل أمادي.

ويجلس على مقاعد بدلاء سموحة حسين تيمور، عبد الله بستانجي، إسلام عطية، دوكو دودو، عمرو السيسي، محمد كونيه، مصطفى البدري، محمد سعيد مكرونة، أشرف مجدي.