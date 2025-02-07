ميناء رفح البري يستقبل الدفعة السادسة من المصابين والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم

استقبل ميناء رفح البري الدفعة السادسة من المصابين والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم؛ حيث شرعوا في الدخول تمهيدا لنقلهم في سيارات الإسعاف إلى المستشفيات لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري، اليوم /الجمعة/ بأنه 15 مصابا ومريضا فلسطينيا وصلوا حتى الآن إلى جانب عدد من المرافقين لهم ومن المقرر وصول 50 مصابا ومريضا اليوم.

وأضاف أنه سيتم توزيع المصابين والمرضي طبقا لحالاتهم على مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد، الى جانب مستشفيات الإسماعيلية والزقازيق وبنها والقاهرة وغيرها من المستشفيات الجامعية بباقي المحافظات.

من جانبه وجه محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور بتوفير الخدمات الطبية للفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات المحافظة وتقديم الخدمات المتنوعة للمرافقين مشددا على الاستعداد التام للفريق الطبي وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات لتقديم الرعاية الطبية والخدمات المطلوبة.