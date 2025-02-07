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الجمعة 07 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صامويل أمادي يقود تشكيل سموحة أمام بيراميدز

سموحة
سموحة
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أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تشكيل فريقه، استعدادا لمواجهة بيراميدز بعد قليل بالدوري.

ويستضيف سموحة  نظيره بيراميدز على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة دوري NILE.

وتضم تشكيلة سموحة كل من الهاني سليمان، عبد الرحمن عامر، هشام حافظ، بركات حجاج، محمد كناريا، مصطفي ميدو، عبد الكبير الوادي، شريف رضا، محمود صابر، محمد سالم، صامويل أمادي.

ويجلس على مقاعد بدلاء سموحة حسين تيمور، عبد الله بستانجي، إسلام عطية، دوكو دودو، عمرو السيسي، محمد كونيه، مصطفى البدري، محمد سعيد مكرونة، أشرف مجدي.

سموحة أمام بيراميدز الدوري