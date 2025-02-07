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الجمعة 07 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمجلس القومي للمرأة تعقد اجتماعها الأول

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عقدت لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعها الأول برئاسة  نيفين جامع عضوة المجلس ومقررة اللجنة و بحضور عضوات وأعضاء اللجنة بمقر المجلس.

حيث تقدمت نيفين جامع بخالص الشكر الى المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس لثقتها ودعمها، واستحداث هذه اللجنة الهامة التى سوف يكون لها أثر علي محور التمكين الاقتصادي للمرأة والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. 

هذا وقد ناقش الاجتماع عرض موضوعات محور التمكين الاقتصادي للمرأة، إلى جانب عرض ومناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، ومناقشة تعديلات دليل تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر السابق اعداده.

وريادة الأعمال المجلس القومي للمرأة