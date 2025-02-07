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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الأحد المقبل.. حلقة القاهرة النقدية تستضيف محمد سليم شوشة

الناقد محمد سليم
الناقد محمد سليم شوشة
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يقيم بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة، خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات مشروع (حلقة القاهرة النقدية)، والتي تقام بعنوان "ناقد ومشروع"، وتعرض حلقة هذا الشهر لمشوار الناقد الأدبي  محمد سليم شوشة 

ويشارك بالحلقة النقاد: د. يسري عبدالله ، خالد ابو الليل ، شحاتة الحو 

الناقد محمد سليم شوشة حصل على ليسانس لغة عربية وعلوم إسلامية من كلية دار العلوم بجامعة الفيوم عام 2006، وعلى ماجستير لغة عربية وعلوم إسلامية من كلية دار العلوم عام 2010. حصل على دكتوراه اللغة العربية من قسم الدراسات الأدبية في كلية دار العلوم بجامعة الفيوم عام 2013 بمرتبة الشرف الأولى، وعُين مدرسًا بقسم الدراسات الأدبية في عام 2013.

له العديد من الروايات  منها "نصف يوم" 2013 وشرود أبيض 2014 ، سور ثلجي في الصحراء  2016 إلى جانب مجموعات قصصية أخرى  مثل ذات النقاب الزنجية 2010، وكتاب البناء القصصي في شعر أبي نواس 2011 دراسة نقدية.

محمد سليم شوشة الناقد محمد سليم شوشة صندوق التنمية الثقافية