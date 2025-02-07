استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع .

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح رئيس المركز وبإشراف محمد مصطفى نائب رئيس المركز من التصدي الفوري لحالة بناء مخالف وفك الشدة الخشبية لسقف مخالف بشارع متفرع من شارع طلبة عويضة بالزقازيق، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوجود أعمال بناء مخالفة بأحد العقارات بشارع متفرع من شارع طلبة عويضة.

وعلى الفور، توجهت الأجهزة التنفيذية إلى موقع البناء المخالف ،وتبين بعد المعاينة أن المخالفة تتمثل في بناء سقف مخالف بدون ترخيص، حيث تم فك الشدة الخشبية وإيقاف أعمال البناء ،وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة .

كما قام المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبوحماد برفقة خالد دومة نائب رئيس المركز بشن حملات لإزالة التعديات المخالفة بالوحدة المحلية بطويحر وأسفرت عن إزالة سور بالطوب الدبش بطول 20 متر كما تم إزالة أعمدة خرسانية على مساحة 15 متر مخالفة شروط ترخيص مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين بتنفيذ إزالة فورية لسور بمنطقة الزوارعة بالقرين على مساحة 60 متر داخل الحيز العمراني لما تسببه من خطر على حياة وأرواح المواطنين، وتمت الإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الإلتزام بالقوانين والإشتراطات البنائية، والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال بناء، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتوانى في التصدي لأي مخالفات للبناء حفاظاً على سلامة المواطنين.