رغم هطول أمطار.. تداول 32 سفينة حاويات في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اعلاميا، جاء فيه، ان برغم الأحوال المناخية السيئة التى تتعرض لها بعض المحافظات وسقوط امطار على شوارع محافظة دمياط، استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة ، بينما غادر عدد 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5173 طنا تشمل : 733 طن أسمنت معبأ و 4440 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17988 طنا تشمل: 6565 طن ذرة و 360 طن خشب زان و 10585 طن حديد و 1463 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 478 طن.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 15336 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 58219 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3577 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5185 حركة.

كما غادر عدد 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2250 طن ) من القمح متجهه إلى صومعة امبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3232 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 7 حاوية و عدد 28 تريلا فارغة و مملوءة و رأس شاحنة بإجمالي وزن بضائع وارد 354 طن ، كما قامت بتحميل عدد 7 حاوية و عدد 13 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و منسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 354 طن متجهه إلي ايطاليا – هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – الدنمارك.