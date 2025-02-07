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الجمعة 07 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي لفريق إنبي أمام حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز

فريق إنبى
فريق إنبى
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أعلن الجهاز الفني لنادي إنبي تشكيل الفريق، والذى يحل ضيفا على فريق حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز على ملعب استاد المكس بالإسكندرية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

خط الدفاع: محمد حامد - هشام عادل - محمد سمير سعد - علي محمود

خط الوسط: محمد سمير - أحمد العجوز - زياد كمال

خط الهجوم: خالد أحمد حسن - يوسف ليبب - أحمد أمين أوفا

ويسعى إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية لتصحيح موقفه  في جدول ترتيب الدوري حيث يقع فى المركز الـ 16 بـ 7 نقاط ، بينما يأمل حرس الحدود في تحقيق الفوز لتعزيز موقفه في المسابقة حيث يقع فى المركز ال 9 بـ 15 نقطة.

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