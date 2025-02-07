مصرع أربعة أشخاص في تحطم طائرة استخبارات أمريكية في الفلبين

أفاد مسؤولون في قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (إندو- باسيفيك) بأن طائرة استخبارات أمريكية تحطمت جنوب الفلبين؛ مما أدى إلى مصرع فرد من الخدمة العسكرية الأمريكية وثلاثة متعاقدين دفاعيين.

وقال المسؤولون الأمريكيون - وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية - إن الحادث وقع خلال مهمة روتينية لدعم أنشطة التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والفلبين، مشيرين إلى أن الطائرة كانت توفر دعمًا للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بناءً على طلب الحلفاء الفلبينيين.

وأفاد شهود عيان برؤية الطائرة المروحية تحلق على ارتفاع منخفض فوق بلدة "أمباتوان"، الواقعة في جزيرة "مينداناو" بالمنطقة الجنوبية من الأرخبيل الفلبيني.

وقال مسؤولون في قيادة (إندو-باسيفيك): "سبب التحطم قيد التحقيق حاليًا، وليس لدينا مزيد من التفاصيل للإعلان عنها في هذا الوقت.. سيتم حجب أسماء طاقم الطائرة في انتظار إخطار أقاربهم".

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية متمركزة في جنوب الفلبين منذ عقود لدعم المسؤولين المحليين في مكافحة المسلحين المرتبطين بتنظيم (داعش)، الذين لا يزالون نشطين في منطقة "مينداناو".

