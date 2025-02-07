"التنمية المحلية × أسبوع".. رصد أنشطة الوزارة خلال 7 أيام

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ122 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال (31 يناير - 6 فبراير 2025).

*أبرز الأنشطة والمبادرات:*

*الجمعة 31 يناير:*

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال يناير 2025، حيث نفذت فرق المتابعة 66 حملة تفتيشية على الوحدات المحلية في 11 محافظة، شملت (القاهرة، الجيزة، الشرقية، البحيرة، الغربية، القليوبية، بني سويف، سوهاج، المنيا، البحر الأحمر، والمنوفية). وأسفرت هذه الحملات عن تحسين الأداء والتصدي للمخالفات، مما انعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.

*السبت 1 فبراير:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع الـ 27 من الخطة التدريبية للمحليات بمركز التنمية المحلية بسقارة، بتنفيذ 3 برامج تدريبية حول تطوير وحدات تكافؤ الفرص، والتخطيط وفق البرامج والأداء، وإدارة الأزمات والتصدي للشائعات، وذلك بمشاركة 124 متدربًا من مختلف المحافظات.

كما عقدت وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا مع سكرتيري عموم المحافظات لمتابعة إطلاق القوافل الإنسانية لدعم الفلسطينيين، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية .

*الأحد 2 فبراير:*

شاركت وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع الوزاري الأول للجنة التنفيذية لاستقبال المصابين الفلسطينيين، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار الجهود الحكومية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

*الاثنين 3 فبراير:*

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقرير وحدة السكان المركزية حول جهود ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين جودة حياة المواطنين.

كما ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع السيدة / مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، مستجدات مشروعات الصندوق في المحافظات، وتوفير أراضٍ جديدة بالتعاون مع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



*الثلاثاء 4 فبراير:*

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، توقيع اتفاق إنهاء عقد بالتراضي بين محافظة المنيا وشركة إيكو للتنمية الزراعية بشأن 2500 فدان بالظهير الصحراوي، كانت مخصصة لغابة شجرية.

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية مع وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد التسليم الابتدائي للمرحلة الثانية من المدفن الصحي ببلبيس، ضمن خطة تطوير منظومة إدارة المخلفات.

كما عقدت وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا مع القطاع القانوني بالوزارة لمتابعة الملفات القانونية ومشروعات القوانين المختلفة.

*الأربعاء 5 فبراير:*

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "إيزي كاش" لتفعيل الدفع الإلكتروني وتحسين الموارد المالية للمحليات.

وناقشت وزيرة التنمية المحلية مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية جهود تطوير قطاع المخلفات الصلبة.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الثلاثين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لمناقشة عدد من الملفات التنموية المختلفة.

*الخميس 6 فبراير:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، بدء تكويد الأشجار المزروعة ضمن مشاريع الاستدامة البيئية في محافظتي القاهرة والجيزة، بهدف الحفاظ عليها وتحسين عمليات الصيانة والمتابعة.

كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة ، لبحث فرص التعاون المشترك في مجال التنمية المحلية.

وفي الختام:

يعكس التقرير الأسبوعي لوزارة التنمية المحلية نشاطًا مكثفًا في مجالات الرقابة والتفتيش، التدريب، تحسين الخدمات، دعم المشروعات التنموية، والتعاون الدولي، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.