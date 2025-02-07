ads
الجمعة 07 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 5 أطنان مواد خام مستخدمة لتصنيع المكملات الغذائية والفيتامينات بأحد المصانع ببلبيس

مكملات غذائية وفيتامينات
مكملات غذائية وفيتامينات مجهولة المصدر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت إدارة تموين بلبيس حملة تموينية مكبرة برئاسة مدير الإدارة وبرفقة مفتشى الرقابة التموينية وقد تمكنت الحملة من تحرير 21 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة،وباستكمال أعمال الحملة تم المرور على الأسواق والأنشطة التجارية، وتم تحرير محضر رقم 2115 جنح مركز بلبيس ضد صاحب مخزن يعمل بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة وحيازة مكملات غذائية وفيتامينات من مواد خام مجهولة المصدر ولعدم وجود فواتير شراء تثبت مصدرها وعدم وجود تاريخ إنتاج أوانتهاء أو فترة الصلاحية وقد تم التحفظ حوالي كمية قدرها 5 أطنان.

ومن جانبه، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

الأنشطة التجارية الرقابة التموينية المرور على الأسواق تموين بلبيس حملة تموينية مكبرة