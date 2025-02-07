ضبط 5 أطنان مواد خام مستخدمة لتصنيع المكملات الغذائية والفيتامينات بأحد المصانع ببلبيس

شنت إدارة تموين بلبيس حملة تموينية مكبرة برئاسة مدير الإدارة وبرفقة مفتشى الرقابة التموينية وقد تمكنت الحملة من تحرير 21 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة،وباستكمال أعمال الحملة تم المرور على الأسواق والأنشطة التجارية، وتم تحرير محضر رقم 2115 جنح مركز بلبيس ضد صاحب مخزن يعمل بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة وحيازة مكملات غذائية وفيتامينات من مواد خام مجهولة المصدر ولعدم وجود فواتير شراء تثبت مصدرها وعدم وجود تاريخ إنتاج أوانتهاء أو فترة الصلاحية وقد تم التحفظ حوالي كمية قدرها 5 أطنان.

ومن جانبه، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.