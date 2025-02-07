منظمة السكر البريطانية تحذر: واحد من كل 5 أشخاص يعانون من المرض.. لهذه الأسباب

أفادت منظمة السكر البريطانية، بتزايد حالات الإصابة بالسكر من النوع الثاني في بريطانيا، وحذر الخبراء من أن إحصائية الدراسة تشير الي أن واحد من كل خمسة أشخاص يعاني من مرض السكر أو مرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكر المرتبط بأسلوب النظام الغذائي والسمنة المفرطة والوزن الزائد، وأن أكثر من مليون شخص لايهتمون بإصابتهم بهذه المشكلة، وذلك وفقا للتقرير الذي نشر في موقع ذا صن.

وتعد الإصابة بالسكر من النوع الثاني أحد أكثر الإصابات اصابة وانتشار في المملكة المتحدة نتيجة السمنة والدهون والوزن الزائد في الجسم، وهو المسبب الرئيسي للسكتات الدماغية ورفع فرص الإصابة بالعمى وبتر الساق في المملكة المتحدة، وقد جرى تشخيص أكثر من 4.6 مليون بريطاني بالإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

وحذرت منظمة مرضى السكر في المملكة المتحدة من خطورة الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

وأكدت أنه يؤدي لمشاكل صحية أخرى مثل الضغط وارتفاع الكوليسترول في الدم، وأن له العديد من الأعراض منها الشعور بالعطش والرغبة المستمرة في التبول والهبوط والارهاق العام.

وتشير إلي أن أنماط الحياة غير الصحية والنظم الغذائية، وفقا للتاريخ الجيني والعائلي للإصابة بمرض السكر في العائلة كلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني الذي يمنع البنكرياس من إنتاج الأنسولين بالقدر المناسب للجسم مما يجعله لايقدر التكيف مع السكر بصورة صحيحة في الدم مما يؤدي الي تلف الأوعية الدموية والأعصاب كمضاعفات فعلية.

فيما يلى.. نصائح هامة ومفيدة للوقاية من الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني:

أوضح التقرير مجموعة من النصائح وفقا لمنظمة السكر البريطانية لتجنب الإصابة بالسكر من النوع الثاني وهي كالتالي:

- تجنب تناول المشروبات الغنية بالسكر وتجنب إضافة السكر للشاي والقهوة والابتعاد عن مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والأفضل تناول المشروبات بدون من السكر.

- الاهتمام بتناول الغذاء الصحي الغني بالخضروات والفواكه مثل التوت والخضروات والورقية والسبانخ والكرنب والجرجير والتفاح.

- تناول الحبوب الكاملة وكل ما هو كامل مثل الأرز البني والنشويات المصنوعة من القمح الكامل والشوفان من الكربوهيدرات الم.

- تناول منتجات الألبان الصحية.

- الاهتمام بالمكملات الغذائية والفيتامينات والمعادن في الطعام بدلا من الأدوية المكملة الفيتامينات.

- الاقلال من تناول اللحوم بأنواعها خاصة اللحوم الحمراء والمصنعة والنقانق ولحم الدقن والبقر.