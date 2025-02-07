البيجر الذهبي.. هدية نتنياهو لـ"ترامب" تثير شكوكا حول وفاة رئيس إيران السابق

الجمعة 07/فبراير/2025 - 03:00 م

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أهدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جهاز "بيجر" ذهبي وآخر عادي.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن هذه الهدية، التي قدمها نتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة، تحمل دلالة رمزية تشير إلى العملية السرية التي نفذتها إسرائيل لتعطيل أجهزة الاتصال التابعة لجماعة حزب الله.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن ترامب أعرب عن ترحيبه بالهدية، موجهاً حديثه إلى نتنياهو بقوله: "كانت تلك عملية رائعة".

وفي المقابل، أهدى ترامب لنتنياهو صورة تجمعهما خلال زيارة سابقة، مرفقة بإهداء كتب عليه: "إلى بيبي، القائد العظيم".

في 17 سبتمبر، ضربت آلاف الانفجارات أعضاء حزب الله، عبر استهدافهم عن طريق أجهزة الاستدعاء ثم أجهزة الاتصالات "الووكي-توكي" بعد يوم واحد.

وقُتل في الانفجارات 37 شخصاً على الأقل، بمن فيهم بعض الأطفال، وأصيب ما يقرب من 3000، كثير منهم من المدنيين، وفقاً لسلطات الصحة اللبنانية.