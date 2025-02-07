محافظ بني سويف يتابع إجراءات تسيير معدية كفر منصور ونزول طبيعي بالركاب والسيارت

تابع محافظ بني سويف تعرض معدية ركاب كفر منصور بمركز ببا لعطل فني مفاجئ، مما أدى إلى توقفها أثناء نقل عدد من الركاب من البر الغربي إلى البر الشرقي عبر نهر النيل بدائرة مركز ببا .

وفور وصول الإخطار عن طريق مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، كلف المحافظ رئيس المدينة محمد بكري بالانتقال للموقع والتنسيق مع الجهات المعنية وإخطاره أولا بأول بأي مستجدات، حيث أفاد رئيس المدينة أنه انتقل على الفور إلى مكان المعدية بصحبة كل من المسطحات المائية والحماية المدنية ومأمور المركز ومسئول التراخيص بقسم الملاحة النهرية بهيئة النقل النهري.

وأوضح رئيس المدينة أن التعامل مع الموقف الطارئ تم دون حدوث أي خسائر مادية أو بشرية، حيث أنه كان مجرد جنوح اضطر إليه السائق بسبب العطل المفاجئ ، وتم سحب المعدية إلى ناحية الشرق ونزول الركاب والسيارات بشكل طبيعي وآمن، كما قامت الجهة المسئولة عن التراخيص" هيئة النقل النهري" بالحصول على الأوراق اللازمة حيث سيتم المراجعة الفنية والإجرائية مرة أخرى.

كما أفاد رئيس المدينة أنه تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة ببا ، وأنه تم التأكيد على قسم الملاحة بهيئة النقل النهري بالمراجعة الدورية لتراخيص المعدات وفحصها بشكل مستمر لعدم تكرار مثل تلك المواقف ، خاصة وانه توجد معديتان تعملان على هذا الخط ، قد تعرضت الأخرى ،منذ 4 أشهر تقريبا ، لعطل مشابه ، وأنه قد تم إبلاغ قسم الملاحة باهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التكرار.