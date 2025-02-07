ارتفاع أسعار الذهب في مصر مسجلا 4015 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم بدعم من ارتفاع أسعار الذهب العالمي من جديد خلال جلسة اليوم الجمعة، وذلك على الرغم من التراجع الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم أمس ليظل الاستقرار هو المسيطر على حركة سعر الصرف.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم عند المستوى 4010 جنيهات للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4015 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 13 جنيها فقد أغلق عند المستوى 3987 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 4000 جنيه للجرام.

الارتفاع في سعر الذهب عند بداية تداولات اليوم جاء مدعوم بعودة الذهب العالمي إلى الارتفاع اليوم مع ترقب الأسواق لتأثير بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر اليوم، بينما نجد أن عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للاستقرار يساعد على اعتماد حركة السعر المحلي على السعر العالمي بشكل أساسي.

ويبقى الطلب المحلي على الذهب ضعيف خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الذهب ليبقى تسعير الذهب يعتمد بشكل أساسي على حركة سعر أونصة الذهب العالمي خاصة في ظل استقرار سعر الصرف في البنوك الرسمية.

هذا وقد تراجع صافي الأصول الأجنبية في قطاع البنوك المصري في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي ولكن وتيرة الهبوط شهدت تباطؤ، وقد أظهر البنك المركزي المصري تراجع صافي الأصول بنسبة 12.2% بالمقارنة مع انخفاض في نوفمبر بنسبة 35.2%.

توقعات أسعار الذهب

عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن شهد تراجعا سريعا أمس بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، ليقبل الذهب على تسجيل ارتفاع للأسبوع السادس على التوالي، وذلك قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي اليوم، وفق جولد بيليون.

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بدعم من عودة ارتفاع سعر الذهب العالمي وذلك بالرغم من التراجع الذي سجله يوم أمس، ولكن بشكل عام يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على حركة الذهب المحلي في ظل التغيرات الحالية في السعر العالمي.

شهد سعر الذهب العالمي دعم عند منطقة المستوى 2850 دولارا للأونصة ساعدت السعر على الارتفاع من جديد ليتداول حالياً تحت منطقة المقاومة 2870 – 2880 دولارا للأونصة، حيث تترقب الأسعار نتائج بيانات الوظائف الأمريكية اليوم قبل أن تحدد توجهها، وفي حال اختراق منطقة المقاومة قد نرى تسجيل مستويات تاريخية جديدة.

السعر المحلي:

وارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 اليوم في محاولة للاستقرار فوق المستوى 4000 جنيه للجرام ليعمل على تجميع الزخم الصاعد الكافي للوصول إلى القمة السعرية التي سجلها هذا الأسبوع عند 4030 دولارا للأونصة.