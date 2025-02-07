نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: حزب الله انتهى عهده في لبنان والعالم

قالت مورجان اورتاجوس، نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، إن إدارة الرئيس ترامب تمارس ضغوطًا على إيران لمنعها من توسيع نفوذها في المنطقة، مؤكدة التزام واشنطن بتعزيز الصداقة والشراكة مع لبنان، مشيرة إلى أن بيروت تستحق دعم الاستثمارات واستعادة مكانتها في قلب الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضافت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، أن إسرائيل تمكنت من القضاء على حزب الله، معتبرة أن "عهده قد انتهى في لبنان والعالم"، مشددة على ضرورة عدم مشاركة الحزب في الحكومة اللبنانية الجديدة بأي شكل من الأشكال.

وتابعت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة لديها آمال كبيرة في تطوير العلاقات مع الحكومة المقبلة في لبنان.