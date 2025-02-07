تدريب كوادر الصحة بالإسكندرية على مفاهيم الحوكمة الصحية

نظّمت إدارة التدريب بمديرية الصحة، بالتعاون مع وحدة الحوكمة الصحية بمعهد البحوث الطبية – جامعة الإسكندرية، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "الحوكمة الصحية"، وذلك خلال بقاعة تدريب سان ستيفانو، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة العاملين بالوزارة، وتحت رعاية الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

جاء البرنامج التدريبي تحت إشراف قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، بقيادة الدكتورة شيماء صبري، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وبالتنسيق مع الدكتورة داليا حسني، منسق التدريب بالإدارة، وتولت تقديم المحاضرات وإدارة ورش العمل الدكتورة إيمان السيد حسن، المدرس بوحدة الحوكمة بمعهد البحوث الطبية – جامعة الإسكندرية.

شمل البرنامج التدريبي التعريف بمبادئ الحوكمة الرشيدة وأهميتها في تطوير المنظومة الصحية، إضافة إلى توضيح مفهوم الحوكمة المؤسسية، ودور ومسؤوليات مجالس الأمناء بالمؤسسات الصحية، وكذلك ركائز الحوكمة الإكلينيكية لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

وأوضحت الدكتورة شيماء صبري، مدير إدارة التدريب، أن البرنامج استهدف 36 متدربًا من الكوادر الصحية، وتم إجراء اختبارات قبلية وبعدية لقياس مدى استفادتهم من المحتوى التدريبي.

كما اختُتم البرنامج بتجميع التوصيات من المشاركين، والتي شددت على أهمية استمرار برامج رفع الكفاءة والتدريب والتعليم المستمر للكوادر الصحية، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.