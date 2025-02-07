تأهل فريقين من جامعة المنوفية لنهائيات مسابقة "هاكاثون التعليم الذكي" ببنها

أعلن الدكتور أحمد القاصد المنوفية عن تأهل فرقين من الجامعة للمرحلة النهائية في "هاكاثون التعليم الذكي"، والمقام في جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ “ISF"، ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتوراحمد القاصد إلى أن الفرق المتأهلة عددها 35 فريقا يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية .

وأضاف القاصد أن مسارات الهاكاثون السبعة تتكامل وتهدف إلى استحداث حزمة من الأفكار والمشاريع البرامجية الحديثة وتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين عملية التعليم وتعزيز فعالية التعلم، إلي جانب إيجاد حلول مبتكرة في عدة مجالات مختلفة تشمل التعليم عن بُعد، و التفاعلية في التعليم، أدوات التعليم المرنة، منصات تعلم اللغات، تحويل التعلم إلى لعبة، أنظمة دعم المتعلمين، تحليل البيانات للتعليم ، موضحا أن جامعة بنها أعلنت عن مشاركة 214 فريقا يمثلون 57 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، وبعد التصفيات الأولية نجح 35 فريقا يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية في المشاركة بالمرحلة النهائية من الهاكاثون .

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن مشاركة الجامعة في "هاكاثون التعليم الذكي" يأتي في إطار الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي بجانب السعي المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية مؤكدًا توفير كافة الإمكانيات اللازمة للطلاب للمشاركة في الهاكاثون ومساعدة الطلاب في تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم مشيدا بأداء الطلاب وتميزهم العلمي والتكنولوجي

كما اشاد الدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالجهود التي بذلها الطلاب في مراحل المسابقة حتي التاهل للمرحلة النهائية، مؤكدًا أن الجامعة تحرص دائمًا على توفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال.



يشرف علي مشاركة الطلاب الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، ومرفت عرفه مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي ويمثل الجامعة فريق "Edu-pract" بقيادة محمد ممدوح إبراهيم وعادل محمود يوسف ، ويضم في عضويته الطلاب عمر ياسر فاروق الدهري وعمر عادل عبد الحكم. وفريق "Tycoons"، بقيادة عمر إبراهيم فتحي إبراهيم، ويضم في عضويته منة الله مدحت، مايا أحمد زاهر ، محمود حمدي ومروان محمد سيد عبده .

هذا وتتم الفعاليات النهائية للمسابقة على مدار الأيام من 9 إلى 11 فبراير الجاري حيث سيتم في ختام المسابقة الإعلان عن الفرق الفائزة وستقدم جامعة بنها جوائز مالية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، في 7 مسارات، وذلك بإجمالي 280 ألف جنيه من جامعة بنها وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 20,000 جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 12,000 جنيه، في حين يحصل الفائز بالمركز الثالث على 8,000 جنيه.