قصور الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل بالشرقية

شهد قصر ثقافة الزقازيق، انطلاق العروض المسرحية الخاصة بنوادي مسرح الطفل بمحافظة الشرقية، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمجان بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة.

تضمن اليوم الأول عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "مدينة الأحلام" تأليف وأشعار يس الضوي، وإخراج تريزا فريد.

يؤكد العرض على عدد من القيم الإيجابية كحب الخير، والانتماء، التعاون، من خلال قصة البلياتشو الذي يروي لزئردة، مغامرات لمجموعة من الأطفال بمدينة الأحلام، والصراع القائم بين مملكتي الخير والشر.

"مدينة الأحلام" إعداد صافيناز محمد، ألحان محمد السيد، استعراضات أحمد ماهر، ديكور سالي نصر، إضاءة حسين علي، تسجيل ومونتاج الأغاني أحمد حسانين، ملابس سعدية إبراهيم.

أما العرض الثاني فجاء بعنوان "ملك الغابة في بيت الأرنب"، لفرقة قصر ثقافة منيا القمح، تأليف أسامة عبد السلام، وإخراج محمد السيد.

تدور أحداثه في قالب درامي كوميدي، حول ملك الغابة الذي اختار الثعلب صديقا له واعتمد على نصائحه، لكن الثعلب لم يكن وفيا، وخدع الأسد واستولى على بيت الأرنب ليستخدمه كمخزن لطعامه، مما أثار غضب جميع الحيوانات، والتفكير في حيلة للإيقاع بالأسد.

جاءت العروض بحضور لجنة التحكيم المكونة من الكاتب والناقد متولى حامد، المخرج محمد صابر، والمهندس محمد خالد، ومقرر اللجنة بهية علي.

العروض المسرحية من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن، وتقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الشرقية، وتأتي ضمن الموسم الجديد من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الأطفال، وتناقش قضاياهم بطريقة مبتكرة وجاذبة.

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