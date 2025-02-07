"التربية الفنية" بحلوان تستعد للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الكويتي

استقبلت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية، الدكتور خالد محارب رئيس المكتب الثقافي الكويتي، وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني الكويتي.

حيث تم مناقشة سبل التعاون وآليات مشاركة الكلية في الاحتفالات المرتقبة.

وقد أكد الدكتور أحمد حاتم، عميد الكلية، على عمق العلاقات المصرية الكويتية في المجال الثقافي والفني، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون.

وأضاف حاتم، نتطلع إلى تقديم مشاركة متميزة تليق بمكانة البلدين وتعكس الإبداع الفني المصري في هذه المناسبة الوطنية المهمة لدولة الكويت الشقيقة.

يذكر أن هذا اللقاء يمهد لسلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية التي ستشارك بها الكلية احتفالاً باليوم الوطني الكويتي، مما يعزز العلاقات الثقافية والأكاديمية.