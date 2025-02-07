إزالة 8 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 129 فدانًا بالقنطرة غرب ضمن حملات استرداد أملاك الدولة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على حرم محور 30 يونيو، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة فرض الانضباط والتعامل بحزم مع المخالفات ،في إطار جهود محافظة الإسماعيلية للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة 8 مزارع سمكية غير عاملة بمساحة 129 فدانًا، كانت مقامة بالمخالفة على جانبي الطريق بعرض 150 مترًا، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لـ 4 حالات تعدٍ جديدة تم رصدها أثناء الحملة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها في إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على هيبة الدولة وحق الأجيال القادمة.