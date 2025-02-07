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الجمعة 07 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصين: غزة للفلسطينيين ولن تكون ورقة مساومة سياسية

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أن "حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين" هو المبدأ الأساسي لإدارة غزة ما بعد الحرب، مشددًا على رفض بلاده للترحيل القسري لسكان القطاع.

ودعا جيان الأطراف المعنية إلى اغتنام فرصة وقف إطلاق النار لدفع القضية الفلسطينية نحو الحل السياسي القائم على "حل الدولتين"، بما يحقق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، قو جياكون، خلال مؤتمر صحفي ، بأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية وليست ورقة للمساومات السياسية. وأضاف أن القطاع تعرض لدمار هائل ومعاناة إنسانية قاسية، مما يتطلب من المجتمع الدولي، وخاصة الدول الكبرى، العمل المشترك لتقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة الإعمار، بدلاً من تفاقم الأزمة.

وجددت الصين دعمها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لأسس "حل الدولتين".

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